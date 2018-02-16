Мэрия отчиталась об обработке тротуаров пескосоляной смесью. Об этом сообщили на
В четверг, 15 февраля, в Рязани механизированно и вручную обработали пешеходные зоны на улицах Каширина, Советской армии, Интернациональной, Чкалова, Новоселов, Молодцова, профессора Никулина, Станкозаводской, Октябрьской, Островского, а также на Касимовском и Московском шоссе, бульваре Победы.
Также пескосоляной смесью были обработаны дорожки в скверах Лермонтова, 26 Бакинских комиссаров, на набережной и в сквере на Соборной, а также на территории ЦПКиО.
Всего было использовано 208 кубометров смеси.
В пятницу, 16 февраля, в Рязани обработают улицы Грибоедова, Советской Армии, Новоселов, Большую, Островского, Высоковольтную, Крупской, Костычева, Мервинскую, Вокзальную, Московское шоссе, Первомайский проспект, а также в сквере Керамзавода.
О случаях ненадлежащего исполнения уборки придомовых территорий рязанцев попросили сообщать по телефонам: 44-79-15 и 21-70-18.