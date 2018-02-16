Касимовец погиб, потянувшись в ванной за телефоном

19-летний житель Касимова погиб, принимая ванну. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области.
Происшествие произошло в среду, 7 февраля, в 12:30. Молодой человек принимал ванну, в это время у него зазвонил смартфон, лежавший на работающей стиральной машине, у которой отсутствовало заземление. Касимовца ударило током, когда он потянулся за телефоном мокрыми руками.
В момент трагедии дома находились родственники, которые вызвали скорую помощь. Молодой человек скончался до ее приезда. По предварительным данным, причиной смерти стало поражение электричеством.
По данному факту Следственный комитет начал проверку.