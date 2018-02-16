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17:50, 16 февраля 2018 2 724
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Из-за Масленицы в Рязани перекроют несколько центральных улиц. Карта 4

Из-за Масленицы в Рязани перекроют несколько центральных улиц. Карта

В субботу, 17 февраля, из-за празднования Масленицы в Рязани перекроют движение транспорта в центре города. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

С 10:00 до 21:00 проезд запретят:

  • по площади Ленина: от пересечения с улицей Маяковского;
  • по улице Горького: от пересечения с Право-Лыбедской до пересечения с Соборной;
  • по улице Краснорядской: от пересечения с Горького до пересечения с Маяковского;
  • по улицам Кольцова и Соборной: от пересечения с улицей Ленина до пересечения с площадью Ленина.

Во время праздника рязанцы смогут припарковаться на улицах Сенной, Горького, в районе ТЦ «Наутилус» по улице Маяковского и центрального рынка по улице Пролетарской. При этом все стоянки на время проведения мероприятия будут работать бесплатно.

Автовладельцев попросили не оставлять личный транспорт с 1:00 субботы, 17 февраля, и до окончания праздника «Душа моя — Масленица!» на:

  • улице Горького: от пересечения с Право-Лыбедской до пересечения с Соборной;
  • Краснорядской улице: от пересечения с Горького до пересечения с Маяковского;
  • улице Кольцова.

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