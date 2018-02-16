Готовь сани летом. В Рязанской области начали подготовку к пожароопасному сезону

В Рязанской области начали подготовку к пожароопасному сезону. Об этом сообщила пресс-служба региональное минприроды.
В ГБУ РО «Пожлес» состоялось совещание по вопросу подготовки к пожароопасному сезону 2018 года.
В сообщении также отметили, что в 2018 году увеличили плановое финансирование из федерального бюджета на охрану лесов от пожаров. В 2017 году оно составляло восемь млн рублей, в 2018 — более 12 млн рублей.
Уже разработаны планы тушения лесных пожаров на территории лесничеств, сформирован свободный план тушения пожаров. Проведена работа по подготовке руководителей тушения лесных пожаров, утвержден график прохождения курсов повышения квалификации. Обучение прошли начальники пожарно-химических станций, руководители организаций, лесопользователи, главы муниципальных образований.
После совещания было проведено инструкторско-методическое занятие по теме: «Порядок содержания техники, пожарно-технического вооружения и готовности ее к применению в пожароопасный сезон».