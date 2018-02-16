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10:32, 16 февраля 2018 442
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Цыган из Рязани обманул жителей Чувашии на полмиллиона рублей

Цыган из Рязани обманул жителей Чувашии на полмиллиона рублей

Цыган из Рязани обманул жителей Чувашии на полмиллиона рублей. Следствие считает его виновным в двух десятках мошенничеств, сообщили в сюжете телеканала «ГТРК Чувашия».

Пострадавши размещали объявления о продаже на популярном интренет-сайте. По их словам, им звонил мужчина, который разговаривал с характерным южным акцентом.

Мошенник представлялся покупателями товара, как правило, от какой-либо организации, ресторан, кафе и уже сообщали о том, что осуществляют только безналичные платежи.

Заинтересованные в продаже люди передавали ему все сведения, которые тот просил: реквизиты банковских карт и пароли, приходившие в виде сообщений на телефон.

Обвиняемый находится под домашним арестом в Чебоксарах. Операцию по задержанию предполагаемого мошенника на окраине Рязани чувашские полицейские проводили при помощи рязанских коллег.

Расследование уголовного дела по фактам мошенничества продолжается.


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