Цыган из Рязани обманул жителей Чувашии на полмиллиона рублей. Следствие считает его виновным в двух десятках мошенничеств, сообщили в сюжете телеканала «
Пострадавши размещали объявления о продаже на популярном интренет-сайте. По их словам, им звонил мужчина, который разговаривал с характерным южным акцентом.
Мошенник представлялся покупателями товара, как правило, от какой-либо организации, ресторан, кафе и уже сообщали о том, что осуществляют только безналичные платежи.
Заинтересованные в продаже люди передавали ему все сведения, которые тот просил: реквизиты банковских карт и пароли, приходившие в виде сообщений на телефон.
Обвиняемый находится под домашним арестом в Чебоксарах. Операцию по задержанию предполагаемого мошенника на окраине Рязани чувашские полицейские проводили при помощи рязанских коллег.
Расследование уголовного дела по фактам мошенничества продолжается.