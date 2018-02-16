Центробанк предложил запретить уличные табло с курсами валют

Банк России планирует запретить размещать информацию о курсах валют вне помещений банков. Об этом пишут «
Соответствующий проект опубликован на сайте ЦБ для публичного обсуждения. Замечания и предложения по проекту принимаются до 1 марта.
Издание запросило у регулятора комментарий.
Также ЦБ по предложению банков предоставит банкам право устанавливать или изменять курсы валют к рублю «в целях совершения валютно-обменных операций в автоматизированном режиме без издания отдельных приказов или распоряжений уполномоченного банка об установлении или изменении таких курсов». При этом работник банка «должен проинформировать физическое лицо об установленном на момент обращения физического лица курсе иностранной валюты и получить устное согласие на ее проведение по указанному курсу».
Изменения вступят в силу через десять дней после официального опубликования.