Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:38, 16 февраля 2018 333

Центр поддержки предпринимательства проведет для рязанцев еще один семинар

Центр поддержки предпринимательства проведет для рязанцев еще один семинар

Центр поддержки предпринимательства региона проводит для рязанцев семинары-интенсивы. 19 февраля с 15:00 до 17:00 в Центре пройдет обучающий семинар по теме «Использование проверочных листов при проведении плановых проверок».

«С 1 января при проведении плановых проверок трудовая инспекция использует проверочные листы. Инспекторы теперь ограничены перечнем вопросов, включенных в проверочные листы (списки контрольных вопросов). Всего таких листов 107, они размещены на сайте Роструда. Как подготовиться к проверке? Как провести самопроверку, чтобы снизить риски?» — отметили специалисты.

К участию пригласили представителей региональных Госинспекции труда, управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, управления Роспотребнадзора, прокуратуры.

Желающим участвовать в мероприятиях необходимо позвонить по телефону 971-700 или подать заявку онлайн.

Справка

Центр поддержки предпринимательства Рязанской области создан в 2017 году в целях оказания информационно-консультационной поддержки предпринимателям региона. Деятельность Центра направлена на предоставление бесплатных консультационных услуг профильных экспертов по различным вопросам; проведение бесплатных обучающих тренингов, оказание содействия в популяризации продукции и в приведении ее в соответствие с необходимыми требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, патентование). Центр также организует участие предпринимателей в выставочно-ярмарочных мероприятиях регионального и всероссийского уровня. Обратиться в Центр можно по номеру телефона: 8-800-333-00-64 (звонок бесплатный) или на сайте, а также в группе «ВКонтакте».


© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
11:23, 16 февраля 2018
Предприятия АПК передали рязанскому агроуниверситету новое оборудование
11:22, 16 февраля 2018
В Рязанском храме прошла литургия в честь Сретения Господня. Фото
10:38, 16 февраля 2018
Центр поддержки предпринимательства проведет для рязанцев еще один семинар
10:32, 16 февраля 2018
Цыган из Рязани обманул жителей Чувашии на полмиллиона рублей
10:02, 16 февраля 2018
Основатель сети магазинов «Магнит» продал 29% акций банку ВТБ
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
От носков до элитных кухонь. SMM-специалисты знают, как повысить популярность товаров в соцсети

От носков до элитных кухонь. SMM-специалисты знают, как повысить популярность товаров в соцсети

Корреспондент RZN.info лично пообщался c одним из специалистов, который занимается продвижением бизнеса в сети.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:43, 14 февраля 2018 45 530
RZN.info публикует фоторепортаж с места убийства рязанского бизнесмена
14:07, 8 февраля 2018 27 458
Супруга губернатора рассказала о своем новом месте работы
15:19, 11 февраля 2018 24 599
Еще не весна. Прогноз погоды на рабочую неделю
10:34, 3 февраля 2018 23 077
Многоэтажки, набережная и детсады. Рязанцам представили проект застройки в пойме реки вдоль Московского шоссе 14
15:00, 11 февраля 2018 22 622
«Лыжня России» и визит в ОКБ. RZN.info представляет лучшие фоторепортажи прошедшей недели
Все новости
Форум