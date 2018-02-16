Центр поддержки предпринимательства проведет для рязанцев еще один семинар

Центр поддержки предпринимательства региона проводит для рязанцев семинары-интенсивы. 19 февраля с 15:00 до 17:00 в Центре пройдет обучающий семинар по теме «Использование проверочных листов при проведении плановых проверок».
«С 1 января при проведении плановых проверок трудовая инспекция использует проверочные листы. Инспекторы теперь ограничены перечнем вопросов, включенных в проверочные листы (списки контрольных вопросов). Всего таких листов 107, они размещены на сайте Роструда. Как подготовиться к проверке? Как провести самопроверку, чтобы снизить риски?» — отметили специалисты.
К участию пригласили представителей региональных Госинспекции труда, управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, управления Роспотребнадзора, прокуратуры.
Желающим участвовать в мероприятиях необходимо позвонить по телефону 971-700 или подать
Справка
Центр поддержки предпринимательства Рязанской области создан в 2017 году в целях оказания информационно-консультационной поддержки предпринимателям региона. Деятельность Центра направлена на предоставление бесплатных консультационных услуг профильных экспертов по различным вопросам; проведение бесплатных обучающих тренингов, оказание содействия в популяризации продукции и в приведении ее в соответствие с необходимыми требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, патентование). Центр также организует участие предпринимателей в выставочно-ярмарочных мероприятиях регионального и всероссийского уровня. Обратиться в Центр можно по номеру телефона: 8-800-333-00-64 (звонок бесплатный) или на сайте, а также в