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17:01, 16 февраля 2018 1 561
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Афиша RZN.info рекомендует посетить праздник «Душа моя — Масленица» и концерт Михаила Шуфутинского

Афиша RZN.info рекомендует посетить праздник «Душа моя — Масленица» и концерт Михаила Шуфутинского

Впереди праздник Масленицы и большинство мероприятий ближайших выходных так или иначе будут посвящены этому празднику.

Одно из главных событий — праздничное гуляние «Душа моя — Масленица!» на площади Ленина в субботу, 17 февраля. Также праздничный концерт «Широкая Масленица» состоится в филармонии, в этот же вечер, а в воскресенье, 18 февраля, праздничные мероприятия пройдут в государственном музее-заповеднике Сергея Есенина в Константиново и в ЦПКиО.

Среди прочих событий стоит отметить спектакль «Приключения Тома Сойера» в Рязанском музыкальном театре, юбилейный концерт Михаила Шуфутинского в Рязанской филармонии, концерт группы «Калевала» в клубе Svoboda.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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