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Впереди праздник Масленицы и большинство мероприятий ближайших выходных так или иначе будут посвящены этому празднику.
Одно из главных событий — праздничное гуляние «Душа моя — Масленица!» на площади Ленина в субботу, 17 февраля. Также праздничный концерт «Широкая Масленица» состоится в филармонии, в этот же вечер, а в воскресенье, 18 февраля, праздничные мероприятия пройдут в государственном музее-заповеднике Сергея Есенина в Константиново и в ЦПКиО.