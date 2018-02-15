Житель Шиловского района получил условный срок за незаконное изготовление оружия

Жителя Шиловского района осудили за незаконное изготовление и хранение оружия. Об этом сообщил сайт райсуда.
В августе 2017 года мужчина без разрешения и лицензии самостоятельно изготовил огнестрельное оружие по типу дульно-зарядных короткоствольных пистолетов. Он хранил его дома до конца сентября 2017 года, после чего решил отнести изделие в другое место. Подсудимый взял пистолет и, спрятав в рукав куртки, направился по улице. По пути его остановили полицейские и изъяли оружие.
Мужчину обвинили по части 1 статьи 222 УК РФ (совершение незаконного изготовления огнестрельного оружия) и части 1 статьи 223 УК РФ (совершение незаконных хранения и ношения огнестрельного оружия).
Его признали виновным и назначили 3 года и 2 месяца условно с испытательным сроком в полтора года.