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8:53, 15 февраля 2018 559
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Житель Шиловского района получил условный срок за незаконное изготовление оружия

Житель Шиловского района получил условный срок за незаконное изготовление оружия

Жителя Шиловского района осудили за незаконное изготовление и хранение оружия. Об этом сообщил сайт райсуда.

В августе 2017 года мужчина без разрешения и лицензии самостоятельно изготовил огнестрельное оружие по типу дульно-зарядных короткоствольных пистолетов. Он хранил его дома до конца сентября 2017 года, после чего решил отнести изделие в другое место. Подсудимый взял пистолет и, спрятав в рукав куртки, направился по улице. По пути его остановили полицейские и изъяли оружие.

Мужчину обвинили по части 1 статьи 222 УК РФ (совершение незаконного изготовления огнестрельного оружия) и части 1 статьи 223 УК РФ (совершение незаконных хранения и ношения огнестрельного оружия).

Его признали виновным и назначили 3 года и 2 месяца условно с испытательным сроком в полтора года.


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