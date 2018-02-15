За 2016 год убитый рязанский бизнесмен заработал почти 100 миллионов

Убитый в Рязани бизнесмен Александр Заварзин был совладельцем крупной фирмы ООО «Эра», которая занимается производством изделий из пластмассы для вентиляционных систем.
За 2016 год выручка компании составила 1,22 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 118,2 миллиона. За пять лет эти показатели выросли в 3,5 раза.
Заварзину принадлежало 76% уставного капитала, остальные — предпринимателю Станиславу Пронькину, который стал учредителем лишь в 2017 вместо своего отца. Ранее в состав учредителей входил депутат нынешнего созыва Рязанской городской думы Сергей Караев.
До 2007 года ООО «Эра» носила название ООО «Эковент». Заварзин был его учредителем с 2002 года.
Напомним, 12 февраля неизвестный несколько раз