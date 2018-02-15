Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:33, 15 февраля 2018 3 498
 1    0

За 2016 год убитый рязанский бизнесмен заработал почти 100 миллионов 7

За 2016 год убитый рязанский бизнесмен заработал почти 100 миллионов

Убитый в Рязани бизнесмен Александр Заварзин был совладельцем крупной фирмы ООО «Эра», которая занимается производством изделий из пластмассы для вентиляционных систем.

За 2016 год выручка компании составила 1,22 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 118,2 миллиона. За пять лет эти показатели выросли в 3,5 раза.

Заварзину принадлежало 76% уставного капитала, остальные — предпринимателю Станиславу Пронькину, который стал учредителем лишь в 2017 вместо своего отца. Ранее в состав учредителей входил депутат нынешнего созыва Рязанской городской думы Сергей Караев.

До 2007 года ООО «Эра» носила название ООО «Эковент». Заварзин был его учредителем с 2002 года.

Напомним, 12 февраля неизвестный несколько раз ударил 51-летнего бизнесмена ножом. От полученных травм Заварзин скончался в больнице. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, проводится расследование.


© RZN.info

Новость в сюжете:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
19:56, 15 февраля 2018
В Рязанской области улучшится качество связи
19:41, 15 февраля 2018
Выпускники Академии ФСИН «поймали беглецов». Фото
19:16, 15 февраля 2018
Рязанские работники комиссии по делам несовершеннолетних отпраздновали свой юбилей
18:52, 15 февраля 2018
В Рязани за разбойное нападение осудили преступную группировку
18:18, 15 февраля 2018
Больным онкологией детям показали «чудеса науки»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
10 часов назад
От носков до элитных кухонь. SMM-специалисты знают, как повысить популярность товаров в соцсети

От носков до элитных кухонь. SMM-специалисты знают, как повысить популярность товаров в соцсети

Корреспондент RZN.info лично пообщался c одним из специалистов, который занимается продвижением бизнеса в сети.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:43, 14 февраля 2018 44 668
RZN.info публикует фоторепортаж с места убийства рязанского бизнесмена
14:07, 8 февраля 2018 27 155
Супруга губернатора рассказала о своем новом месте работы
15:19, 11 февраля 2018 24 525
Еще не весна. Прогноз погоды на рабочую неделю
10:34, 3 февраля 2018 22 918
Многоэтажки, набережная и детсады. Рязанцам представили проект застройки в пойме реки вдоль Московского шоссе 14
15:00, 11 февраля 2018 22 460
«Лыжня России» и визит в ОКБ. RZN.info представляет лучшие фоторепортажи прошедшей недели
Все новости
Форум