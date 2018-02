Во Флориде исключенный из школы подросток застрелил 17 человек

В школе Флориды произошла стрельба, жертвами стали 17 человек, еще 16 пострадали. Стрельбу устроил бывший ученик 1999 года рождения Николас Круз, передает « РИА Новости ».

За десять минут до окончания занятий в школе прозвучала пожарная сигнализация, затем послышались выстрелы.

19-летний ученик, устроивший стрельбу, был исключен за проблемы с дисциплиной. Подросток расстреливал детей и учителей из винотовки. 12 человек погибли внутри школы, двое — за ее пределами, один на улице, еще двое — в больнице.

Стрелка задержали. Полиция планирует провести допрос и психиатрическую экспертизу.

Cellphone video shows SWAT team clearing a classroom at Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida after shooting leaves at least 17 people dead.

TRAGIC AND TERRIFYING: @DavidMuir​ speaks with Gabriella Figueroa, a student from Stoneman Douglas High School, who tells her horrifying account after hearing gunshots outside the school and then barricading herself inside a closet.

LATEST: https://t.co/eGLcm5EIQg

- At least 17 dead in South Florida high school shooting

- 19-year-old suspect taken into custody off campus

- The suspect had "countless magazines" and was believed to have an AR-15 rifle, sheriff says pic.twitter.com/ePDiC1XeKE — ABC News (@ABC) 15 февраля 2018 г.

