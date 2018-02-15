В Рыбном полицейские «по горячим следам» раскрыли уличное ограбление. Об этом сообщили на сайте регионального
В полицию обратился 36-летний местный житель, который рассказал, что на улице на него набросился незнакомец. Злоумышленник ударил пострадавшего и отобрал у него 500 рублей.
Мужчина запомнил внешность злоумышленника и отметил, что тот, удаляясь, прихрамывал. Также полицейские выяснили, что подозреваемый был одет в яркую куртку.
Оперативники быстро установили личность 32-летнего злоумышленника, его задержали.
Полицейские выяснили, что задержанный задумал ограбление, чтобы достать денег на алкоголь. Он спросил у прохожего наличность и, получив отказ, набросился на него с кулаками.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ, по которой ему грозит лишение свободы до пяти лет.