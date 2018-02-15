Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:18, 15 февраля 2018 768
 0    0

В Рыбном полицейские «по горячим следам» раскрыли уличное ограбление

В Рыбном полицейские «по горячим следам» раскрыли уличное ограбление

В Рыбном полицейские «по горячим следам» раскрыли уличное ограбление. Об этом сообщили на сайте регионального УМВД.

В полицию обратился 36-летний местный житель, который рассказал, что на улице на него набросился незнакомец. Злоумышленник ударил пострадавшего и отобрал у него 500 рублей.

Мужчина запомнил внешность злоумышленника и отметил, что тот, удаляясь, прихрамывал. Также полицейские выяснили, что подозреваемый был одет в яркую куртку.

Оперативники быстро установили личность 32-летнего злоумышленника, его задержали.

Полицейские выяснили, что задержанный задумал ограбление, чтобы достать денег на алкоголь. Он спросил у прохожего наличность и, получив отказ, набросился на него с кулаками.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ, по которой ему грозит лишение свободы до пяти лет.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
19:56, 15 февраля 2018
В Рязанской области улучшится качество связи
19:41, 15 февраля 2018
Выпускники Академии ФСИН «поймали беглецов». Фото
19:16, 15 февраля 2018
Рязанские работники комиссии по делам несовершеннолетних отпраздновали свой юбилей
18:52, 15 февраля 2018
В Рязани за разбойное нападение осудили преступную группировку
18:18, 15 февраля 2018
Больным онкологией детям показали «чудеса науки»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Ледниковый период. RZN.info оценил уборку рязанских тротуаров

Ледниковый период. RZN.info оценил уборку рязанских тротуаров

RZN.info решили проверить, как убраны пешеходные дорожки в разных районах города.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:43, 14 февраля 2018 44 668
RZN.info публикует фоторепортаж с места убийства рязанского бизнесмена
14:07, 8 февраля 2018 27 155
Супруга губернатора рассказала о своем новом месте работы
15:19, 11 февраля 2018 24 525
Еще не весна. Прогноз погоды на рабочую неделю
10:34, 3 февраля 2018 22 918
Многоэтажки, набережная и детсады. Рязанцам представили проект застройки в пойме реки вдоль Московского шоссе 14
15:00, 11 февраля 2018 22 460
«Лыжня России» и визит в ОКБ. RZN.info представляет лучшие фоторепортажи прошедшей недели
Все новости
Форум