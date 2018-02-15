В Рязанской области открылась новая станция перекачки нефтепродуктов

В четверг, 15 февраля, в Шилове открылась новая станция перекачки нефтепродуктов. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

В торжественном открытии поучаствовали вице-губернатор Игорь Греков, генеральный директор АО «Транснефть — Верхняя Волга» Юрий Левин, заместитель начальника Московской железной дороги Александр Левин, глава администрации Шиловского района Василий Фомин.

Новый магистральный нефтепровод протяженностью 77 километров и станцию построили в рамках инвестиционного проекта АО «Транснефть — Верхняя Волга», стоимость которого составила более восьми миллиардов рублей.

«ГПС «Шилово-3» предназначена для приема авиационного топлива, доставляемого по железной дороге, его дальнейшей транспортировки и снабжения Московского авиационного узла, в который входят аэропорты «Домодедово», «Внуково» и «Шереметьево», — отмечается в сообщении.

«Большое значение для региона имеет то, что с открытием ГПС дополнительно появится более 200 высокооплачиваемых рабочих мест. Они создаются в сельском районе, где потребность в них ощущается особенно остро. Мы высоко ценим социальную ответственность предприятия, поддержку, которую оказывает коллектив учреждениям образования. Я надеюсь, что наше сотрудничество продолжится и дальнейшем», — отметил Греков.

Участникам мероприятия показали местное пожарное депо и офис, где осуществляется контроль за процессами перекачки нефтепродуктов.

Игорь Греков и Юрий Левин также посетили школу в селе Мосолово, где за счет АО «Транснефть — Верхняя Волга» провели реконструкцию. Греков отметил высокое качество ремонта и сообщил, что в учреждение передадут 200 книг.

Вице-губернатор подчеркнул, что регион продолжает сотрудничать с организацией: «Это важно не только для района, но и в целом для области: появятся новые рабочие места, продолжится сотрудничество с социально ответственной компанией. Она взяла на себя много обязательств и по детским садам и по школе. Все условия нашего соглашения выполняются».

«Мы открыли один из первых объектов такого уровня на Европейской территории России. Проект реализовывался в рамках взаимодействия с правительством Рязанской области. Мы продолжим выполнение всех условий соглашения, в том числе своих социальных обязательств», — сказал генеральный директор АО «Транснефть — Верхняя Волга» Юрий Левин.