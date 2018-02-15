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11:32, 15 февраля 2018 1 206
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В Рязанской области огласили приговор москвичу, насмерть сбившему подростка на мотоцикле

В Рязанской области огласили приговор москвичу, насмерть сбившему подростка на мотоцикле

В Спасском районе огласили приговор москвичу, который сбил насмерть подростка на мотоцикле. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

ДТП произошло 18 августа 2017 года в селе Аграмаково Спасского района. Пьяный москвич на Toyota Highlander, двигавшийся на скорости свыше 80 километров в час, столкнулся с мотоциклом «ИЖ Юпитер — 5» с двумя 14-летними подростками. Мотоцикл ехал в попутном направлении.

В результате один подросток скончался на месте происшествия, другой получил тяжелые травмы.

В крови у водителя Toyota при освидетельствовании обнаружили алкоголь — 1,7 промилле. Виновника задержали сразу же после ДТП, он содержался под стражей до приговора суда.

Подсудимому назначили пять лет колонии общего режима и лишили права управлять автомобилем на три года.

Также с него взыскали моральный ущерб в размере двух миллионов рублей.

Приговор не вступил в законную силу.


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