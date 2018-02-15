В Рязанской области огласили приговор москвичу, насмерть сбившему подростка на мотоцикле

В Спасском районе огласили приговор москвичу, который сбил насмерть подростка на мотоцикле. Об этом сообщила
ДТП
В результате один подросток скончался на месте происшествия, другой получил тяжелые травмы.
В крови у водителя Toyota при освидетельствовании обнаружили алкоголь — 1,7 промилле. Виновника задержали сразу же после ДТП, он содержался под стражей до приговора суда.
Подсудимому назначили пять лет колонии общего режима и лишили права управлять автомобилем на три года.
Также с него взыскали моральный ущерб в размере двух миллионов рублей.
Приговор не вступил в законную силу.