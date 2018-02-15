В Рязани за разбойное нападение осудили преступную группировку. Об этом сообщили на
Установлено, что три рязанца организовали преступную группу для совершения разбойных нападений и убийств граждан.
В октябре 2015 года на автодороге «М-5» в направлении Челябинска они напали на мужчину, чтобы украсть большую сумму денег с применением огнестрельного оружия. В результате злоумышленники причинили потерпевшему тяжкий вред здоровью, а также материальный ущерб в размере трех тысяч рублей.
Подсудимых признали виновными в совершении разбойного нападения в целях хищения чужого имущества, с применением насилия и оружия организованной группой, а также в покушении на убийство.
Суд назначил одному из обвиняемых десять лет лишения свободы, второму — 10,5 лет, третьему — девять лет с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком один год.
Приговор не вступил в законную силу.