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18:52, 15 февраля 2018 728
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В Рязани за разбойное нападение осудили преступную группировку

В Рязани за разбойное нападение осудили преступную группировку

В Рязани за разбойное нападение осудили преступную группировку. Об этом сообщили на сайте регионального суда.

Установлено, что три рязанца организовали преступную группу для совершения разбойных нападений и убийств граждан.

В октябре 2015 года на автодороге «М-5» в направлении Челябинска они напали на мужчину, чтобы украсть большую сумму денег с применением огнестрельного оружия. В результате злоумышленники причинили потерпевшему тяжкий вред здоровью, а также материальный ущерб в размере трех тысяч рублей.

Подсудимых признали виновными в совершении разбойного нападения в целях хищения чужого имущества, с применением насилия и оружия организованной группой, а также в покушении на убийство.

Суд назначил одному из обвиняемых десять лет лишения свободы, второму — 10,5 лет, третьему — девять лет с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком один год.

Приговор не вступил в законную силу.


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