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13:29, 15 февраля 2018 1 558
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В Рязани подешевели яйца и маргарин. Мониторинг цен

В Рязани подешевели яйца и маргарин. Мониторинг цен

За прошедшую неделю в Рязанской области больше всего подешевели помидоры — на 5,1% (до 131,41 рубля за килограмм), яйца на 3,1% (до 48,48 рубля за десяток) и маргарин на 2,1% (до 101,70 рубля за килограмм). Мониторинг средних цен предоставил Рязаньстат.

Значительно подорожали картофель — на 6,2% (до 21,31 рубля за килограмм) и капуста — на 3% (до 14,68 рубля за килограмм).

Регион остался на втором месте в округе по стоимости муки — 35,62 рубля за килограмм.

Среди «аутсайдеров» рейтинга Рязанская область оказалась по средним ценам на:

  • маргарин;
  • яйца;
  • карамель — 193,64 рубля за килограмм;
  • пастеризованное молоко — 40,13 рубля за литр;
  • стерилизованное молоко — 58,77 рубля за литр;
  • печенье — 114,55 рубля за килограмм;
  • сливочное масло — 457,68 рубля за килограмм;
  • творог — 223,32 рубля за килограмм.

Рязаньстат отслеживает цены на 40 продуктов.


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