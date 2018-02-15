В Рязани подешевели яйца и маргарин. Мониторинг цен

За прошедшую неделю в Рязанской области больше всего подешевели помидоры — на 5,1% (до 131,41 рубля за килограмм), яйца на 3,1% (до 48,48 рубля за десяток) и маргарин на 2,1% (до 101,70 рубля за килограмм). Мониторинг средних цен предоставил
Значительно подорожали картофель — на 6,2% (до 21,31 рубля за килограмм) и капуста — на 3% (до 14,68 рубля за килограмм).
Регион остался на втором месте в округе по стоимости муки — 35,62 рубля за килограмм.
Среди «аутсайдеров» рейтинга Рязанская область оказалась по средним ценам на:
- маргарин;
- яйца;
- карамель — 193,64 рубля за килограмм;
- пастеризованное молоко — 40,13 рубля за литр;
- стерилизованное молоко — 58,77 рубля за литр;
- печенье — 114,55 рубля за килограмм;
- сливочное масло — 457,68 рубля за килограмм;
- творог — 223,32 рубля за килограмм.
Рязаньстат отслеживает цены на 40 продуктов.