В Рязани почтили память погибших в Афганистане. Фоторепортаж

В четверг, 15 февраля в Рязани почтили память погибших в афганской войне.
В день 29-й годовщины со дня вывода советских войск из Афганистана после минуты молчания, сослуживцы, родственники, представители власти, курсанты, пенсионеры и школьники возложили цветы к Мемориалу погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах на площади Маргелова.
После церемонии курсанты и кадеты десантного училища прошли торжественным маршем.
А в завершении школьники и студенты выпустили в небо воздушные шары красного цвета в память о 134-х рязанцах, погибших при исполнении служебного долга в Афганистане.