Рязанские работники комиссии по делам несовершеннолетних отпраздновали свой юбилей

В четверг, 15 февраля, в администрации города состоялось заседание, посвященное 100-летию создания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в России.
На мероприятии лучшие работники сферы получили памятные подарки, благодарственные письма и почетные грамоты главы администрации города. Кроме того, отметили ветеранов профессиональной отрасли с 20-летним стажем. С поздравлениями в адрес работников комиссии по делам несовершеннолетних выступили депутат рязанской гордумы Наталья Шарапина и заместитель главы администрации Елена Сорокина.
По словам Сорокиной, в комиссию вошли высокопрофессиональные специалисты, которых объединяет одно желание помочь детям: «Преступниками, правонарушителями не рождается никто. В детских бедах виноваты взрослые. Вы находите для каждого ребенка индивидуальный рецепт, никогда и никого не отвергаете. Вы объясняете родителям, следите за этим, чтобы они исполняли свои родительские обязанности. Кто оступается, того наставляете на путь истинный».
Для гостей выступили участница проекта «Голос» Элла Хрусталева и артисты детского музыкального театра «Созвездие добра».
Работники комиссии признались, что «преданы профессии из-за любви к детям и для них являются великим счастьем положительные отклики от их подопечных».
Напомним, что в прошлом году президент Владимир Путин