В Канищеве водитель сбил 14-летнего подростка и скрылся

В Канищеве сбили 14-летнего подростка. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.
ДТП произошло около 15 часов в среду, 14 февраля, около дома №7а на улице Интернациональная. Неустановленный автомобиль сбил подростока, который, по предварительно информации, пересекал дорогу по нерегулируемому переходу. Водитель скрылся с места происшествия.
В результате ДТП подросток получил травмы, с которыми обращался в медучреждение.
Всех, кому известна информация о произошедшем, попросили обращаться по номерам