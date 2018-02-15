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9:39, 15 февраля 2018 888
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В Канищеве водитель сбил 14-летнего подростка и скрылся

В Канищеве водитель сбил 14-летнего подростка и скрылся

Фото: УГИБДД по Рязанской области

В Канищеве сбили 14-летнего подростка. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

ДТП произошло около 15 часов в среду, 14 февраля, около дома №7а на улице Интернациональная. Неустановленный автомобиль сбил подростока, который, по предварительно информации, пересекал дорогу по нерегулируемому переходу. Водитель скрылся с места происшествия.

В результате ДТП подросток получил травмы, с которыми обращался в медучреждение.

Всех, кому известна информация о произошедшем, попросили обращаться по номерам 8 (4912) 46-30-40 или 02.


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