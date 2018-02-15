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15:38, 15 февраля 2018 1 343
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В интернатах Рязанской области запустили образовательный проект «Подари знания»

В интернатах Рязанской области запустили образовательный проект «Подари знания»

Центр развития молодежи и детей «Пламенный» запустил в коррекционных учреждениях Рязанской области образовательный проект «Подари знания». Для этого центр использовал выигранный им грант президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

В рамках проекта планируют открыть в интернатах и детских домах секции по современным развивающим предметам.

«Разработана программа для привлечения профессиональных педагогов, для обучения детей актуальным, востребованным направлениям в доступной и интересной форме. Проект позволит сделать это обучение системным и постоянным, развивать и расширять в дальнейшем», — рассказали организаторы.

Для детей будут проводиться занятия по робототехнике, танцам, лучному бою, английскому языку и инженерному программированию.

Для реализации проекта уже выбрали пять учреждений: Михайловская школа интернат, Чапаевская школа интернат, СОШ Рязанские сады, Лесно-конобеевская школа интернат и Костинская школа интернат.

Более подробную информацию о проекте и возможности к нему присоединиться можно узнать по телефону 992-963.


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