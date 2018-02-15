В интернатах Рязанской области запустили образовательный проект «Подари знания»

Центр развития молодежи и детей «
В рамках проекта планируют открыть в интернатах и детских домах секции по современным развивающим предметам.
«Разработана программа для привлечения профессиональных педагогов, для обучения детей актуальным, востребованным направлениям в доступной и интересной форме. Проект позволит сделать это обучение системным и постоянным, развивать и расширять в дальнейшем», — рассказали организаторы.
Для детей будут проводиться занятия по робототехнике, танцам, лучному бою, английскому языку и инженерному программированию.
Для реализации проекта уже выбрали пять учреждений: Михайловская школа интернат, Чапаевская школа интернат, СОШ Рязанские сады, Лесно-конобеевская школа интернат и Костинская школа интернат.
Более подробную информацию о проекте и возможности к нему присоединиться можно узнать по телефону 992-963.