В Америке осудили двух российских хакеров

В американском штате Нью-Джерси осудили двух российских хакеров. Они признались в киберпреступлениях еще в 2015 году, передает «
Владимира Дринкмана приговорили к 12 годам лишения свободы за причастность к организации одной из крупнейших хакерских атак. Известно, что в 2012 году его арестовали в Нидерландах по запросу США. По мнению суда, ущерб, нанесенный Дринканом, оценивается в 312 млн долларов.
Еще одному россиянину — Дмитрию Смилянцу — вынесли обвинение по аналогичному обвинению. Его приговорили к четырем года и трем месяцам заключения. Однако мужчину освободили из-под стражи в зале суда, так как он уже отбыл срок, находясь под арестом.