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14:44, 15 февраля 2018 964
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Уголовное дело против рязанских лжеполицейских направили в суд

Уголовное дело против рязанских лжеполицейских направили в суд

Уголовное дело в отношении трех жителей Рязанской области, обвиняемых в мошенничестве, направили в суд. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствие установило, что в мае 2017 года трое жителей Рязанской области, 1991 и 1993 года рождения, представившись сотрудниками полиции, задержали жителя Путятинского района, обвинив его в распространении наркотиков.

Неизвестные предлагали за деньги «решить вопрос» об освобождении от наказания. Они потребовали мужчину передать им автомобиль и 200 тысяч рублей. Тот согласился на требования и передал денежные средства, оставшуюся часть суммы потерпевший перечислил в установленный обвиняемыми срок на указанный ими банковский счет.

Сотрудники ФСБ и полиции задержали злоумышленников. Выяснилось, что они сами причастны к незаконному обороту наркотиков. Чтобы избежать уголовной ответственности, один из обвиняемых пытался дать взятку в размере 250 тысяч рублей сотруднику регионального управления ФСБ, но последний отказался.

«Несмотря на непризнание вины обвиняемым в покушении на дачу взятки и нежелание содействовать расследованию, следствием собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая виновность всех привлекаемых к уголовной ответственности лиц», — отмечается в сообщении.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 159, части 1 статьи 228, части 3 статьи 30, пункта «б» части 4 статьи 291 УК РФ, его расследование завершили. Трех мужчин обвинили в мошенничестве, незаконном приобретении и хранении наркотиков, и покушении на дачу взятки в крупном размере за незаконное освобождение от уголовной ответственности.

Дело направили для рассмотрения в суд.


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