Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства в Спасском районе

Следователи возбудили уголовное дело по факту
Тело 49-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти обнаружили утром в понедельник, 12 февраля. По «горячим следам» задержали 44-летнего подозреваемого.
По версии следствия, в доме последнего находилась компания, которая распивала спиртное. Между двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого гость схватил нож и пытался нанести удар подозреваемому. Но тот выбил нож из рук нападавшего, повалил его на пол, подобрал орудие и нанес несколько ударов клинком потерпевшему. От полученных травм мужчина скончался на месте. Подозреваемый пытался спрятать тело в подполе своего дома, вымыл нож и замыл следы крови в комнате. Следователям удалось обнаружить следы преступления.
Сейчас проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Подозреваемого заключили под стражу.