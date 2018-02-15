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11:44, 15 февраля 2018 1 948
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С начала зимы с улиц Рязани вывезли 64 тысячи кубометров снега

С начала зимы с улиц Рязани вывезли 64 тысячи кубометров снега

С начала зимы с улиц Рязани вывезли 64 тысячи кубометров снега. Об этом сообщили на сайте горадминистрации.

В ночь на четверг, 15 февраля, 80 единиц техники вывезли снег с улиц Каширина, Маяковского, Новой, Урицкого, Октябрьской, Зубковой, Первомайского проспекта, Куйбышевского шоссе и площади Ленина.

На уборку городских территорий выходили 14 самосвалов, семь погрузчиков, четыре трактора, четыре грейдера, на посыпку проезжей части пескосоляной смесью — 20 пескоразбрасывателей. Всего в уборке улиц поучаствовали 80 рабочих.

За сутки с улиц Рязани вывезли около 1,5 тысячи кубометров снега.


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