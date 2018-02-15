С начала зимы с улиц Рязани вывезли 64 тысячи кубометров снега. Об этом сообщили на
В ночь на четверг, 15 февраля, 80 единиц техники вывезли снег с улиц Каширина, Маяковского, Новой, Урицкого, Октябрьской, Зубковой, Первомайского проспекта, Куйбышевского шоссе и площади Ленина.
На уборку городских территорий выходили 14 самосвалов, семь погрузчиков, четыре трактора, четыре грейдера, на посыпку проезжей части пескосоляной смесью — 20 пескоразбрасывателей. Всего в уборке улиц поучаствовали 80 рабочих.
За сутки с улиц Рязани вывезли около 1,5 тысячи кубометров снега.