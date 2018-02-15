Рязанский школьник получил именную стипендию губернатора

Ученик детской школы искусств №9 Михаил Бейфус получил именную стипендию губернатора по итогам 2017 года. Об этом сообщил
Рязанец является лауреатом межрегионального конкурса исполнителей на народных инструментах «Народа музыкальная душа», российского фестиваля-конкурса юных дарований «Созвездие талантов», межзонального конкурса-фестиваля «Серебряные журавлики», зонального конкурса исполнителей на народных инструментах «Звучи, народный инструмент!» и дипломантом всероссийского конкурса исполнителей на классической гитаре имени Аргамакова.
«Михаил Бейфус также успешно выступает как солист и как участник дуэта гитаристов с Сергеем Масловым — в 2017 году дуэт завоевал звание лауреата международного конкурса-фестиваля творчества и искусств «Время зажигать звезды» и Всероссийского конкурса исполнителей на классической гитаре «Шесть струн», — отмечается в сообщении.