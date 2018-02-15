Выпускники Академии ФСИН «поймали беглецов». Фото

В четверг, 15 февраля, рязанские выпускники Академии ФСИН поймали условных беглецов в рамках третьего этапа ежегодных комплексных учений «Итог».
По команде «Сбор» курсанты получили оружие и экипировку и отправились в пеший 15-километровый марш-бросок от Заборья до Сельцев. В нем поучаствовали около трехсот курсантов и 50 преподавателей. Также привлекли силы регионального управления ФСИН.
Главной целью учений был розыск и задержание преступников, совершивших побег из колонии. При этом во время перехода вооруженные «беглецы» два раза пытались оторваться от преследования. В конце маршрута их окружили их и обезвредили.
По словам участников, побег заключенных помогает «прочувствовать на себе итоги недобросовестной работы коллег». Каждая из команд — это условный коллектив отдельно взятой колонии. В ней штатные должности занимают курсанты и соревнуются между собой.
Начальник штаба учений Дмитрий Харюшин отметил, что курсанты вне зависимости от должностей принимали самостоятельные и взвешенные решения. Также он обратил особое внимание на отработку алгоритма действий при чрезвычайных обстоятельствах в условиях «реально приближенных к экстремальным».