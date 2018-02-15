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19:41, 15 февраля 2018 1 091
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Выпускники Академии ФСИН «поймали беглецов». Фото

Выпускники Академии ФСИН «поймали беглецов». Фото

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В четверг, 15 февраля, рязанские выпускники Академии ФСИН поймали условных беглецов в рамках третьего этапа ежегодных комплексных учений «Итог».

По команде «Сбор» курсанты получили оружие и экипировку и отправились в пеший 15-километровый марш-бросок от Заборья до Сельцев. В нем поучаствовали около трехсот курсантов и 50 преподавателей. Также привлекли силы регионального управления ФСИН.

Главной целью учений был розыск и задержание преступников, совершивших побег из колонии. При этом во время перехода вооруженные «беглецы» два раза пытались оторваться от преследования. В конце маршрута их окружили их и обезвредили.

По словам участников, побег заключенных помогает «прочувствовать на себе итоги недобросовестной работы коллег». Каждая из команд — это условный коллектив отдельно взятой колонии. В ней штатные должности занимают курсанты и соревнуются между собой.

Начальник штаба учений Дмитрий Харюшин отметил, что курсанты вне зависимости от должностей принимали самостоятельные и взвешенные решения. Также он обратил особое внимание на отработку алгоритма действий при чрезвычайных обстоятельствах в условиях «реально приближенных к экстремальным».


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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