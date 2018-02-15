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12:57, 15 февраля 2018 1 698
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Рязань пока не собирается перерабатывать мусор из Москвы — Любимов

Рязань пока не собирается перерабатывать мусор из Москвы — Любимов

Рязанская область пока не планирует принимать и перерабатывать мусор, привезенный из Москвы. Об этом Николай Любимов сообщил 15 февраля на инвестиционном форуме в Сочи, передает ТАСС.

По словам губернатора, регионы не ведут переговоров по совместным проектам об утилизации отходов. «Пока Москва не заинтересовалась Рязанской областью, и мы не планируем сейчас совместных проектов, потому что от Москвы до Рязанской области около 150 км. Транспортное плечо довольно тяжелое, есть более близкие в этом отношении территории», — отметил Любимов.

Он также рассказал, что в течение года область планирует определиться с региональным оператором по обращению с отходами и определиться с инвестором для строительства необходимого региону мусороперерабатывающего завода.

«У нас порядка 14 предложений, есть и местные инвесторы, есть и из других регионов. Нам есть из чего выбирать. Я рассчитываю, что мы выберем максимально оптимальную схему. Необходимо досконально проверить влияние на окружающую среду, проект должен пройти все экспертизы, обсуждаться с населением», — рассказал губернатор.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра России Дмитрия Медведева.


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