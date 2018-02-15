Пытавшуюся купить права рязанку обманули на 40 тысяч рублей

В Рязани задержали злоумышленника, похитившего крупную сумму у 45-летнего директора фирмы. Об этом сообщила
В полицию обратилась 45-летняя рязанка, которая сообщила, что один из ее работников похитил у нее 40 тысяч рублей. Выяснилось, что женщина «в случайном разговоре» рассказала, что ей не впервые не удается сдать экзамен на «права».
Работник предложил свою помощь в «решении этого вопроса» и оценил эти услуги в 40 тысяч рублей. Рязанка передала ему деньги, с тех пор он на работе не появлялся, попытки связаться с ним были безуспешны.
Полиция установила, что к хищению причастен 34-летний рязанец, ранее судимый за кражу. Злоумышленника разыскали и задержали.
«Выяснилось, что он не мог и не собирался помогать рязанке и рассчитывал, что мошеннические действия сойдут ему с рук, если пострадавшая постыдится обращаться в полицию», — отметили в сообщении.
В отношении злоумышленника возбуждили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.