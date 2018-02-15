Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:16, 15 февраля 2018 3 825
 0    1

Пытавшуюся купить права рязанку обманули на 40 тысяч рублей 4

Пытавшуюся купить права рязанку обманули на 40 тысяч рублей

В Рязани задержали злоумышленника, похитившего крупную сумму у 45-летнего директора фирмы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась 45-летняя рязанка, которая сообщила, что один из ее работников похитил у нее 40 тысяч рублей. Выяснилось, что женщина «в случайном разговоре» рассказала, что ей не впервые не удается сдать экзамен на «права».

Работник предложил свою помощь в «решении этого вопроса» и оценил эти услуги в 40 тысяч рублей. Рязанка передала ему деньги, с тех пор он на работе не появлялся, попытки связаться с ним были безуспешны.

Полиция установила, что к хищению причастен 34-летний рязанец, ранее судимый за кражу. Злоумышленника разыскали и задержали.

«Выяснилось, что он не мог и не собирался помогать рязанке и рассчитывал, что мошеннические действия сойдут ему с рук, если пострадавшая постыдится обращаться в полицию», — отметили в сообщении.

В отношении злоумышленника возбуждили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
22:00, 15 февраля 2018
Полиция помогла «скорой» довезти ребенка до рязанской больницы. Видео
19:56, 15 февраля 2018
В Рязанской области улучшится качество связи
19:41, 15 февраля 2018
Выпускники Академии ФСИН «поймали беглецов». Фото
19:16, 15 февраля 2018
Рязанские работники комиссии по делам несовершеннолетних отпраздновали свой юбилей
18:52, 15 февраля 2018
В Рязани за разбойное нападение осудили преступную группировку
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
9 часов назад
Самый эффективный министр рязанского правительства рассказал о решении проблемы обманутых дольщиков

Самый эффективный министр рязанского правительства рассказал о решении проблемы обманутых дольщиков

О том, что областные власти сделали для решения проблем обманутых дольщиков глава регионального минстроя рассказал в эксклюзивном интервью для RZN.info.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:43, 14 февраля 2018 44 914
RZN.info публикует фоторепортаж с места убийства рязанского бизнесмена
14:07, 8 февраля 2018 27 197
Супруга губернатора рассказала о своем новом месте работы
15:19, 11 февраля 2018 24 530
Еще не весна. Прогноз погоды на рабочую неделю
10:34, 3 февраля 2018 22 954
Многоэтажки, набережная и детсады. Рязанцам представили проект застройки в пойме реки вдоль Московского шоссе 14
15:00, 11 февраля 2018 22 503
«Лыжня России» и визит в ОКБ. RZN.info представляет лучшие фоторепортажи прошедшей недели
Все новости
Форум