Во вторник, 13 февраля, Олег Ковалев участвовал в расширенном заседании комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, которое посвятили разработке основ госполитики регионального развития на период до 2025 года.
Присутствующие обсудили справедливость распределения налога на прибыль между региональными и федеральным бюджетом, а также передачи регионам права принятия решений в вопросах имущественного налогообложения естественных монополий.
«Тема межбюджетных отношений и балансировки региональных бюджетов всегда вызывает определенные сложности у субъектов в силу объективных причин. Особенно в части распределения налога на прибыль и принятия решений по налогу на имущество естественных монополий на региональном уровне. Поэтому для нас важно, чтобы в дальнейших обсуждениях интересы субъектов Федерации были учтены», — отметил Ковалев.
Предложения, сформированные в ходе заседания, направили в Минэкономразвития для дальнейшего учета в работе по основам госполитики регионального развития.