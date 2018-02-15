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17:53, 15 февраля 2018 697
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При распределении бюджетных средств необходимо учесть интересы регионов — Ковалев

При распределении бюджетных средств необходимо учесть интересы регионов — Ковалев

Во вторник, 13 февраля, Олег Ковалев участвовал в расширенном заседании комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, которое посвятили разработке основ госполитики регионального развития на период до 2025 года.

Присутствующие обсудили справедливость распределения налога на прибыль между региональными и федеральным бюджетом, а также передачи регионам права принятия решений в вопросах имущественного налогообложения естественных монополий.

«Тема межбюджетных отношений и балансировки региональных бюджетов всегда вызывает определенные сложности у субъектов в силу объективных причин. Особенно в части распределения налога на прибыль и принятия решений по налогу на имущество естественных монополий на региональном уровне. Поэтому для нас важно, чтобы в дальнейших обсуждениях интересы субъектов Федерации были учтены», — отметил Ковалев.

Предложения, сформированные в ходе заседания, направили в Минэкономразвития для дальнейшего учета в работе по основам госполитики регионального развития.


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