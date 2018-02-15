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17:12, 15 февраля 2018 624
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На этой неделе в рязанских кинотеатрах: «Убийство священного оленя» и российский фильм «Лед»

На этой неделе в рязанских кинотеатрах: «Убийство священного оленя» и российский фильм «Лед»

Традиционно в четверг наш обзор новинок кино расскажет читателям о том, какие интересные фильмы можно увидеть в рязанских кинотеатрах, начиная с сегодняшнего дня. Выбирайте новинки себе по вкусу и занимайте места в кинотеатрах.

Среди заметных новинок этой недели — российский фильм «Лед» режиссера Олега Трофима, французская комедия «Сердцеед» режиссера Лорана Тирара, призер Каннского кинофестиваля фильм «Убийство связщенного оленя», мультфильм «Муми-тролли и зимняя сказка» по мотивам книг Туве Янсон и многое другое.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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