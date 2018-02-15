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10:14, 15 февраля 2018 587
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Переселенцы из Узбекистана попросили узаконить двухэтажный дом в Сысоеве

Переселенцы из Узбекистана попросили узаконить двухэтажный дом в Сысоеве

Переселенцы из Узбекистана попросили узаконить двухэтажный дом в Сысоеве. В среду, 14 февраля, прошли публичные слушания о использовании участка в садоводческом товариществе «Нефтяник» под жилые здания.

Во время обсуждения докладчик Марина Шаролиева рассказала историю своей семьи. Она отметила, что переехала из Узбекистана в Рязань в 2002 году и поселилась в дачном доме. С тех пор семья возвела двухэтажное здание площадью 200 квадратных метров и попросила перевести его из зоны многофункционального делового, общественного и коммерческого назначения. Докладчик подчеркнула, что участок находится в ста метрах от бывшего завода «Центролит».

На слушания зарегистрировалось три человека. Два представителя садоводческого товарищества «Нефтяник» проголосовали «против». Они отметили, что заявители не платят за свет, а при переводе участка захотят его продать.

До начала слушаний в комиссию обращений не поступало. Заключение опубликуют в «Рязанских ведомостях».


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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