Переселенцы из Узбекистана попросили узаконить двухэтажный дом в Сысоеве. В среду, 14 февраля, прошли публичные слушания о использовании участка в садоводческом товариществе «Нефтяник» под жилые здания.
Во время обсуждения докладчик Марина Шаролиева рассказала историю своей семьи. Она отметила, что переехала из Узбекистана в Рязань в 2002 году и поселилась в дачном доме. С тех пор семья возвела двухэтажное здание площадью 200 квадратных метров и попросила перевести его из зоны многофункционального делового, общественного и коммерческого назначения. Докладчик подчеркнула, что участок находится в ста метрах от бывшего завода «Центролит».
На слушания зарегистрировалось три человека. Два представителя садоводческого товарищества «Нефтяник» проголосовали «против». Они отметили, что заявители не платят за свет, а при переводе участка захотят его продать.
До начала слушаний в комиссию обращений не поступало. Заключение опубликуют в «Рязанских ведомостях».