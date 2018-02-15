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14:07, 15 февраля 2018 809
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Любимов предложил ввести десятилетний мораторий на изменения в налоговой системе

Любимов предложил ввести десятилетний мораторий на изменения в налоговой системе

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

В четверг, 15 февраля, на сессии по теме «Налоговая система России: отвечая на вызовы» Всероссийского инвестиционного форума Николай Любимов предложил ввести десятилетний мораторий на последующие изменения в налоговой системе. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

По словам губернатора, мораторий «обеспечит ясность и предсказуемость в экономике».

«На федеральном уровне не должны устанавливаться льготы по региональным и местным налогам. Регионам должны быть даны дополнительные инструменты. Тот, кто работает в регионе и создает там добавленную стоимость, должен платить налоги именно на этой территории», — сказал глава региона.

Кроме того, Любимов отметил, что «все основные параметры налоговой системы должны быть максимально зафиксированы в законодательстве, а не в подзаконных нормативных актах».

По словам министра финансов России Антона Силуанова, бюджет страны 2019 года и последующих лет должен формироваться с учетом уточненного налогового законодательства.

«Повышение налогового бремени может привести к снижению динамики развития экономики. Нам нужны маневры в сфере бюджетных расходов, но никто не собирается использовать для этого дополнительное налогообложение бизнеса и изымание у него денег. Рост налогового бремени для бизнеса мы не планируем. Задача — через налоговую систему подстегнуть рост экономики», — подчеркнул министр.


© RZN.info

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