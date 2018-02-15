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18:18, 15 февраля 2018 745
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Больным онкологией детям показали «чудеса науки»

Больным онкологией детям показали «чудеса науки»

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Пациентам детской ОКБ показали чудеса науки. В четверг, 15 февраля, в отделении химиотерапии онкологических заболеваний и гематологических больных прошло научное шоу.

Мероприятие состоялось в международный день детей, больных раком, и было направлено на привлечение общественности к проблеме распространения «детской» онкологии.

Дети увидели физические эксперименты и узнали, как некоторые из них создаются. В заключении им вручили подарки.

Педагог-воспитатель отделения химиотерапии Вера Грязнова рассказала, что мероприятия проводятся не менее раза в месяц. В них участвуют артисты, волонтеры и все неравнодушные к проблеме детей люди.

«Как реабилитационная работа — это очень хорошая направленность. Особенно в эмоциональном плане, потому что ребенку это необходимо. Ему нужно забыться. Тем более для детей младшего возраста. В процессе они забываются, им становится чуть полегче, они бегают, играют, участвуют в мероприятиях. Это дарит им много позитива», — добавила Грязнова.

Бабушка одной из пациенток рассказала, что на протяжении последних четырех дней ее внучка проходит химиотерапию: «И вот уже последние два дня она не улыбается, ей тяжело все это удается. Сегодня она улыбнулась. Я даже уже успела снять это на камеру».

В отделении на лечении находятся дети со всеми видами онкологических заболеваний. Однако 1/3 из них — это пациенты с лейкозом. Руководитель отделения Александр Безнощенко рассказал, что ежегодно в мире заболевания обнаруживаются у 13-15 несовершеннолетних из каждых 100 тысяч. «Немного вызывает настороженность небольшой рост в 2017 году до 18 заболеваний. Мы надеемся, что это определенные популяционные всплески».

Среди основных проблем в борьбе с раком у несовершеннолетних Безнощенко выделил нехватку лекарственных препаратов и квалифицированной медицинской помощи. По его словам, большая часть финансирования на их покупку поступает из благотворительных фондов. Относительно нехватки медперсонала руководитель отделения добавил: «Здесь, наверное, не заработная плата определяющая, а мотивации к этой работе».


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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Больным онкологией детям показали «чудеса науки»
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