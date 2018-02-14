Жительницу Шиловского района осудят за ложное обвинение в изнасиловании. Об этом сообщили на
10 июня 2017 обвиняемая написала заявление в полицию, в котором изложила ложные сведения о том, что они ее изнасиловали четверо человек.
При этом, девушку предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, однако она подтвердила свои сведения.
Уголовное дело по части 2 статьи 306 передали в суд. Ей грозит штраф до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.