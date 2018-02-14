Жительница Рязанского района оскорбила полицейских. Об этом пишет издательство «
В понедельник, 12 февраля, жительница поселка Мурмино вызвала полицию, сообщив, что у нее пропала мать. Однако, ее мама была на прогулке.
В сообщении отметили, что «дама, судя по всему, затаила лютую злобу на людей в форме». Женщина «осыпала» приехавших сотрудников оскорблениями, использую нецензурную лексику.
Отмечается, что женщина уже не первый раз «ложно» вызывает полицию: «Неделю назад она вызывала наряд по надуманному поводу».
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 319 УК РФ.