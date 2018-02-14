Жилой дом «Рассвет» предложил квартиры в экологичном районе рядом с Рязанью

Жилой дом «Рассвет» предложил рязанцам квартиры в экологичном районе за городом. Строительство многоэтажки рядом с ЖК «Дядьково» уже завершилось.
Площадь однокомнатных квартир с индивидуальным отоплением составляет 39,9 кв м, двухкомнатных — 52,6. Подъезды оборудованы пандусами для людей с ограниченными возможностями.
Дом располагается в Рязанском районе, поэтому плата за услуги ЖКХ ниже, чем в городе. Рядом с многоэтажкой «Рассвет» строится крупный сетевой супермаркет, планируется возведение детского сада.
«Хорошая транспортная доступность и развитая инфраструктура в сочетании с тишиной и экологичностью загородной жизни», — рассказали о новом доме в компании застройщика.
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