В Спасском районе задержали подозреваемого в убийстве. Об этом сообщили на
По версии следствия, компания друзей, отдыхая в доме подозреваемого, распивала алкоголь. Между двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого гость схватил нож и пытался нанести удар подозреваемому. Но тот выбил нож из рук нападавшего, повалил его на пол, подобрал орудие и нанес несколько ударов клинком потерпевшему. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Подозреваемый спрятал труп в подполе своего дома, вымыл нож и замыл следы крови в комнате.
Жителя Спасского района задержали и заключили под стражу на два месяца.
Постановление не вступило в законную силу.