В рязанскую колонию пытались перебросить свертки с «синтетикой»

В рязанскую исправительную колонию №2 пытались перебросить два свертка с «синтетикой». Об этом
Около семи граммов наркотиков изъяли у мужчины на досмотре. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.
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В рязанскую исправительную колонию №2 пытались перебросить два свертка с «синтетикой». Об этом
Около семи граммов наркотиков изъяли у мужчины на досмотре. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.
Фото
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Корреспондент RZN.info побеседовал с главным врачом ОКБ Дмитрием Хубезовым на тему скандальных видео, тараканов и хамства со стороны медработников.