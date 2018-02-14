В Рязанской области зафиксировали пять случаев подделки купюр

В Рязанской области с начала года зафиксировали пять случаев подделки денежных банкнот. Об этом сообщили на брифинге в региональном отделении Банка России в среду, 14 февраля.
В мероприятии поучаствовали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Рязанской области. Основной темой мероприятия стали методы выявления поддельных банкнот и борьба с фальшивомонетчиками.
Начальник управления Виталий Андреев рассказал, что основная масса подделок поступает в регион транзитным путем из Москвы, Средней Азии, Кавказского региона. В 2017 году полицейские задержали группу фальшивомонетчиков из Московской области и изъяли у них 130 тысячных купюр. «Сбыт осуществляется в основном в торговых палатках, на АЗС, в салонах сотовой связи, общепитах», — рассказал Андреев.
Стоит отметить, за данное преступление предусмотрено лишение свободы на срок до восьми лет и штраф — один млн рублей.
Управляющий региональным отделением Банка России Сергей Кузнецов рассказал, что в большинстве случаев мошенники подделывают крупные банкноты номиналом 5000 и 1000 рублей. За 2017 году в регионе выявили 283 подделки, в 2016 — 378.
Случаи фальсификации новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей на сегодняшний день не выявлены.