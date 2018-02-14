В Рязани выступит дуэт Канцлера Ги с гитаристом Данилой Жиляевым

В воскресенье, 18 февраля, в ресторане «Арагон» состоится выступление Майи Котовской, более известной как Канцлер Ги. Впервые после долгого перерыва она выступит в дуэте с гитаристом своей группы «Брэган Д’Эрт» Данилой Жиляевым.
Ее песни — «причудливое смешение стилей и тем» — это блюз, джаз, хард-рок и даже классический романс. У творчества Майи уживаются как акустическая «медленная» романтика, так и динамичные композиции с плотным, практически «хардроковым» звуком и рок-н-ролльным драйвом.
Темы песен разнообразны, в них присутствуют как жизненные, так и околофольклорные и мистические мотивы.
Канцлер Ги регулярно гастролирует и записывает альбомы, последний — «Лирика» — вышел осенью 2017 года.