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16:33, 14 февраля 2018 486
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В Рязани выступит дуэт Канцлера Ги с гитаристом Данилой Жиляевым

В Рязани выступит дуэт Канцлера Ги с гитаристом Данилой Жиляевым

В воскресенье, 18 февраля, в ресторане «Арагон» состоится выступление Майи Котовской, более известной как Канцлер Ги. Впервые после долгого перерыва она выступит в дуэте с гитаристом своей группы «Брэган Д’Эрт» Данилой Жиляевым.

Ее песни — «причудливое смешение стилей и тем» — это блюз, джаз, хард-рок и даже классический романс. У творчества Майи уживаются как акустическая «медленная» романтика, так и динамичные композиции с плотным, практически «хардроковым» звуком и рок-н-ролльным драйвом.

Темы песен разнообразны, в них присутствуют как жизненные, так и околофольклорные и мистические мотивы.

Канцлер Ги регулярно гастролирует и записывает альбомы, последний — «Лирика» — вышел осенью 2017 года.


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