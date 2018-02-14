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9:01, 14 февраля 2018 856
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В Рязани установили новые тарифы на эвакуацию и штрафстоянку машин

В Рязани установили новые тарифы на эвакуацию и штрафстоянку машин

Фото: Pixabay.com

В Рязани установили новые тарифы на эвакуацию и штрафстоянку машин. Постановление официально опубликовали в среду, 14 февраля.

С 25 февраля каждый час на спецстоянке обойдется в 41 рубль и 40 копеек, вне зависимости от габаритов машины. Предполагается, что цена вырастет до 43,10 и 44,8 к 2019 и 2020 годам соответственно.

Стоимость эвакуации по Рязани (не более 20 километров) машин до 3,5 тонн теперь будет стоить 3 133 рублей с крано-манипуляторной установкой и 1 783 — без нее.

За каждые лишние 10 километров стоимость услуги вырастет на 600 и 400 рублей соответственно.

Для грузовых машин (более 3,5 тонн) эвакуация на расстояние до 20 километров будет стоить 9 950 рублей. За каждые лишние 10 километров придется отдать еще 1620 рублей.

Отмечается, что тарифы на услуги вырастут уже с 2019 года.


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