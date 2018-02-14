В Рязани планируют построить два храма

На заседании комитета по муниципальной собственности рязанские депутаты обсудили вопрос застройки двух участков. Об этом сообщили на
На заседании шла речь о строительстве храма в честь блаженной Матроны Московской на улице 1-я Прудная в районе дома №4, где расположена зона застройки среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами. Кроме того, на улице Пронской, дом №80 предполагается построить храм в честь Тихвинской иконы Божией Матери.
По данным изменениям на 3 и 4 апреля наметили публичные слушания. Также депутаты поддержали создание зоны городских парков, скверов и бульваров на территории в районе дома №4/59 по улице Урицкого. Ранее соответствующие изменения внесли в Генплан города.
Фото с сайта Рязанской епархии