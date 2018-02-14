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18:00, 14 февраля 2018 913
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В Рязани планируют построить два храма 1

В Рязани планируют построить два храма

На заседании комитета по муниципальной собственности рязанские депутаты обсудили вопрос застройки двух участков. Об этом сообщили на сайте гордумы во вторник, 14 февраля.

На заседании шла речь о строительстве храма в честь блаженной Матроны Московской на улице 1-я Прудная в районе дома №4, где расположена зона застройки среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами. Кроме того, на улице Пронской, дом №80 предполагается построить храм в честь Тихвинской иконы Божией Матери.

По данным изменениям на 3 и 4 апреля наметили публичные слушания. Также депутаты поддержали создание зоны городских парков, скверов и бульваров на территории в районе дома №4/59 по улице Урицкого. Ранее соответствующие изменения внесли в Генплан города.

Фото с сайта Рязанской епархии


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