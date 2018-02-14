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17:08, 14 февраля 2018 520

В Рязаньэнерго провели лыжную гонку для сотрудников

В Рязаньэнерго провели лыжную гонку для сотрудников

Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» провели корпоративные соревнования по лыжным гонкам. На биатлонном комплексе в поселке Варские собрались четыре команды энергетиков от каждого производственного отделения (ПО) филиала и команда управления — всего двадцать спортсменов предприятия.

Команды соревновались в смешанной эстафете классическим ходом. Женщины бежали два км, мужчины — три. С результатом в 42,47 минуты победила команда ПО «Приокские электрические сети». При отставании на три минуты второе место получили спортсмены из управления филиала. На третьем месте сотрудники ПО «Скопинские электрические сети», их результат 48,26 минут. Четвертое и пятое места соответственно заняли команды рязанского и сасовского производственных отделений.

На церемонии награждения руководство Рязаньэнерго вручило переходящий кубок предприятия коллективу приокских электрических сетей, а также памятные подарки и медали за призовые места в гонке. Отдельные награды получили спортсмены, показавшие лучшее время в личных зачетах.


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