В Госдуму внесли законопроект о пожизненном сроке для педофилов. Группа депутатов во главе с вице-спикером от «Единой России» Ириной Яровой предлагает не только ужесточить наказание, но и приостановить сроки давности по преступлениям против малолетних, передает «
Согласно статистике, в прошлом году следователи возбудили более 13,5 тысячи уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В 2016 году таких дел было 5,8 тысячи.
Законопроект внесен представителями всех фракций Госдумы. Документ поддержали Верховный суд, Генпрокуратура, МВД, Следственный комитет, Минюст, Минздрав, Роскомнадзор, уполномоченный по правам ребенка и институт имени Сербского.
Впервые устанавливается дополнительное отягчающее вину обстоятельство, когда преступление совершается лицами, совместно проживающими с детьми и подростками.