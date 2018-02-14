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16:57, 14 февраля 2018 380
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В Госдуму внесли законопроект о пожизненном сроке для педофилов

В Госдуму внесли законопроект о пожизненном сроке для педофилов

В Госдуму внесли законопроект о пожизненном сроке для педофилов. Группа депутатов во главе с вице-спикером от «Единой России» Ириной Яровой предлагает не только ужесточить наказание, но и приостановить сроки давности по преступлениям против малолетних, передает «РИА Новости».

Согласно статистике, в прошлом году следователи возбудили более 13,5 тысячи уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В 2016 году таких дел было 5,8 тысячи.

Законопроект внесен представителями всех фракций Госдумы. Документ поддержали Верховный суд, Генпрокуратура, МВД, Следственный комитет, Минюст, Минздрав, Роскомнадзор, уполномоченный по правам ребенка и институт имени Сербского.

Впервые устанавливается дополнительное отягчающее вину обстоятельство, когда преступление совершается лицами, совместно проживающими с детьми и подростками.


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Видеоскандалы, тараканы и больничный сервис. Интервью с главврачом ОКБ Дмитрием Хубезовым

Видеоскандалы, тараканы и больничный сервис. Интервью с главврачом ОКБ Дмитрием Хубезовым 10

Корреспондент RZN.info побеседовал с главным врачом ОКБ Дмитрием Хубезовым на тему скандальных видео, тараканов и хамства со стороны медработников.

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