В четверг в Солотче отключат свет

В четверг, 14 февраля, в Солотче отключат свет. Об этом сообщили на
С 08:30 до 16:00 электричества не будет по улице Санаторий, в домах с №11 по №33.
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В четверг, 14 февраля, в Солотче отключат свет. Об этом сообщили на
С 08:30 до 16:00 электричества не будет по улице Санаторий, в домах с №11 по №33.
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