В четверг в Рязанской области проверят водителей фур

В четверг, 15 февраля, в Рязанской области проверят водителей фур. Об этом сообщили на сайте регионального
В ходе профилактического мероприятия «Грузовик» автоинспекторы особое внимание уделят техническому состоянию большегрузных транспортных средств.
В сообщении отметили, что наиболее распространенные нарушениями среди водителей фур обычно являются управление таким транспортом при начилии неисправностей Также водители не соблюдают правила дорожных знаков, запрещающих движение грузовых автотранспортных средств.