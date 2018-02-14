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12:23, 14 февраля 2018 726
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В больнице рязанского поселка появился новый автомобиль «скорой»

В больнице рязанского поселка появился новый автомобиль «скорой»

В январе 2018 года в участковой больнице поселка Мурмино Рязанского района начали использовать новый высокопроходимый автомобиль скорой помощи на базе УАЗ-3962. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Машина оснащена дефибриллятором, аппаратом искусственной вентиляции легких ИВА-ВВЛ, инфузоматом, электроотсосом, кардиомонитором, набором транспортных шин. Автомобиль предназначен для оказания интенсивной терапии, мониторинга жизненно важных функций организма пациентов, транспортировки тяжелобольных.

По словам главврача Рязанской межрайонной больницы Ираиды Филиной, автомобиль СМП на базе отечественного вездехода предназначен для эксплуатации в условиях сельской местности.


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