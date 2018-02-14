Сенатор Морозов поделился рецептом рязанских каравайцев

Член Совета Федерации от Рязанской области Игорь Морозов поделился рецептом тонких блинов. Секрет приготовления рязанских каравайцев он рассказал «
Морозов отметил, что в его семье каравайцы готовили бабушка и мама, а у него самого блины получались слишком «толстенькие».
«У нас готовят тонкие блинчики, которые просматриваются насквозь как кружево. Их едят с рыбой, икрой, мясом, творогом. Это так вкусно, что пальчики оближешь», — сказал сенатор.
Для того, чтобы блины были тонкими, в тесто из муки, яиц, молока и сахара тонкой струйкой добавляют кипяток, чтобы сделать его очень жидким, а также растительное масло. Блины пекут на разогретой сковороде несколько секунд.
«Масленая неделя — это исконно русская традиция, которая следует из века в век независимо от того, какой в нашей стране общественно-политический строй. Она была в царское время, плавно перешла в советское время, а потом уже в сегодняшний день», — уточнил Морозов.
Он также добавил, что дети, пробуя на Масленицу блины, не просто лакомятся, но и «проникаются кодом нашей культурной жизни, традициями, которые перешли от наших бабушек и дедушек».