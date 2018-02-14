Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:39, 14 февраля 2018 730
 0    0

Сенатор Морозов поделился рецептом рязанских каравайцев 1

Сенатор Морозов поделился рецептом рязанских каравайцев

Фото: Pixabay.com

Член Совета Федерации от Рязанской области Игорь Морозов поделился рецептом тонких блинов. Секрет приготовления рязанских каравайцев он рассказал «Парламентской газете».

Морозов отметил, что в его семье каравайцы готовили бабушка и мама, а у него самого блины получались слишком «толстенькие».

«У нас готовят тонкие блинчики, которые просматриваются насквозь как кружево. Их едят с рыбой, икрой, мясом, творогом. Это так вкусно, что пальчики оближешь», — сказал сенатор.

Для того, чтобы блины были тонкими, в тесто из муки, яиц, молока и сахара тонкой струйкой добавляют кипяток, чтобы сделать его очень жидким, а также растительное масло. Блины пекут на разогретой сковороде несколько секунд.

«Масленая неделя — это исконно русская традиция, которая следует из века в век независимо от того, какой в нашей стране общественно-политический строй. Она была в царское время, плавно перешла в советское время, а потом уже в сегодняшний день», — уточнил Морозов.

Он также добавил, что дети, пробуя на Масленицу блины, не просто лакомятся, но и «проникаются кодом нашей культурной жизни, традициями, которые перешли от наших бабушек и дедушек».


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
10:34, 14 февраля 2018
В Рязани ищут очевидцев смертельной аварии с пенсионеркой
9:57, 14 февраля 2018
В Рязани пенсионерка упала в автобусе и попала в больницу
9:42, 14 февраля 2018
Прокуратура проверила информацию о травме ученика кадомской школы 1
9:30, 14 февраля 2018
Столкновение «Шевроле» и маршрутки в центре Рязани попало на видео
8:39, 14 февраля 2018
Сенатор Морозов поделился рецептом рязанских каравайцев 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 дней назад
Конфеты и снеки с бесплатной доставкой. Редакция RZN.info протестировала интернет-магазин KDV

Конфеты и снеки с бесплатной доставкой. Редакция RZN.info протестировала интернет-магазин KDV

Редакция Рязанского городского сайта решила протестировать, насколько просто сделать заказ на сайте.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:07, 8 февраля 2018 25 560
Супруга губернатора рассказала о своем новом месте работы
15:19, 11 февраля 2018 24 185
Еще не весна. Прогноз погоды на рабочую неделю
10:34, 3 февраля 2018 22 020
Многоэтажки, набережная и детсады. Рязанцам представили проект застройки в пойме реки вдоль Московского шоссе 14
15:00, 11 февраля 2018 21 518
«Лыжня России» и визит в ОКБ. RZN.info представляет лучшие фоторепортажи прошедшей недели
14:36, 1 февраля 2018 20 255
В Рязани закроется крупный супермаркет
Все новости
Голосования

Будете ли вы отмечать День святого Валентина?

Окончание опроса: 14.02.2018
Архив голосований
Форум