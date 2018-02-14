RZN.info вспомнил известных рязанцев

Имена Есенина, Павлова и Циолковского прочно ассоциируются с Рязанью.
Но среди талантливых соотечественников есть немало и других рязанцев.
Предлагаем ответить на девять вопросов в
Фото «Кинопоиск»
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Имена Есенина, Павлова и Циолковского прочно ассоциируются с Рязанью.
Но среди талантливых соотечественников есть немало и других рязанцев.
Предлагаем ответить на девять вопросов в
Фото «Кинопоиск»
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