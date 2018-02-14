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22:31, 14 февраля 2018 697
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RZN.info вспомнил известных рязанцев

RZN.info вспомнил известных рязанцев

Имена Есенина, Павлова и Циолковского прочно ассоциируются с Рязанью.

Но среди талантливых соотечественников есть немало и других рязанцев.

Предлагаем ответить на девять вопросов в тесте от RZN.info об актерах, писателях, конструкторах и других выдающихся людях Рязанской области.

Фото «Кинопоиск»


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