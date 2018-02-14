Рязанские кинологи показали свою работу несовершеннолетним правонарушителям. Фото

Рязанские кинологи показали свою работу несовершеннолетним правонарушителям. Об этом сообщили на сайте регионального
Инспектор-кинолог рассказала подросткам о деятельности кинологической службы, которая включает розыск, конвоирование преступников, а также проверку подозрительного багажа, поиск оружия, наркотических и взрывчатых веществ.
Свою работу продемонстрировали несколько служебных собак: одна — правильно определила, в какой из сумок находится оружие, другая показала свое мастерство в поиске имитации наркотических средств, третья смогла обезвредить и поймать «преступника».