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13:18, 14 февраля 2018 1 529
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Рязанские кинологи показали свою работу несовершеннолетним правонарушителям. Фото

Рязанские кинологи показали свою работу несовершеннолетним правонарушителям. Фото

Фото: УМВД по Рязанской области

Рязанские кинологи показали свою работу несовершеннолетним правонарушителям. Об этом сообщили на сайте регионального УМВД.

Инспектор-кинолог рассказала подросткам о деятельности кинологической службы, которая включает розыск, конвоирование преступников, а также проверку подозрительного багажа, поиск оружия, наркотических и взрывчатых веществ.

Свою работу продемонстрировали несколько служебных собак: одна — правильно определила, в какой из сумок находится оружие, другая показала свое мастерство в поиске имитации наркотических средств, третья смогла обезвредить и поймать «преступника».


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